التحالف يعلن تدمير غرف عمليات للتحكم بالمُسيّرات غربي صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 18 فبراير 2022

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، فجر الجمعة، عن تدمير غرف عمليات للتحكم بالطائرات المسيرة غربي العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين).



وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إنه دمر موقعاً يضم غرف عمليات للتحكم بالطائرات المسيرة غرب صنعاء. وأضاف أن الهذه الضربة جاءت "استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين".