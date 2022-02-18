تقرير حقوقي يرصد جرائم الحوثيين في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 18 فبراير 2022

رصدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات باليمن، ارتكاب مليشيا الحوثي أكثر من 3419 جريمة وانتهاكا بحق المدنيين في محافظة إب، خلال الفترة أول يناير 2020 وحتى 31 ديسمبر 2021.



في حين حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، من قيام تلك المليشيات بتعبئتهم بالأفكار الارهابية المتطرفة المستوردة من إيران، هي أوسع عمليات لتجنيد الأطفال في تاريخ البشرية، وعمليات قتل ممنهج وإبادة جماعية لأطفال اليمن، مطالبا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل في أزمة اليمن.

وذكرت الشبكة اليمنية، في تقرير لها نشرته وسائل إعلام محلية وعالمية ، اليوم الجمعة، أن جرائم الحوثيين أسفرت عن مقتل 213 مدنيا بينهم أطفال ونساء وكبار في السن وإصابة 189 بينهم 9 أطفال و8 نساء و8 مسنين، فضلا عن الاعتداء بالضرب على 121 آخرين بينهم 26 طفلا و21 امرأة و18 مسنا.

و أكد التقرير أنه تم ارتكاب 13 جريمة اغتيال، و9 جرائم إعدام وتصفية لقيادات سياسية ووجاهات اجتماعية، و9 جرائم قتل تحت التعذيب لمختطفين، مشيراً إلى أن الميلشيات اختطفت خلال نفس الفترة 482 مواطنا بينهم أطفال ونساء.

كما وثق التقرير 65 حالة تعذيب لمختطفين في سجون مليشيا الحوثي، و532 حالة تضرر لحقت بالممتلكات العامة والخاصة جراء المداهمة الحوثية، بينها 492 منشأة سكنية تعرضت للاقتحام والتفتيش والعبث بالمحتويات وترويع ساكنيها بمن فيهم النساء والأطفال، بالإضافة تفجير 12 منزلًا، لافتاً إلى قيام المليشيا بنهب عدد 65 مزرعة وإتلاف 12 مزرعة كليا، فضلا عن نهب عدد 38 مركبة ووسيلة نقل.

في حين طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الطفل بالقيام بمسئولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية، لوقف عمليات تجنيد مليشيا الحوثي للأطفال، وتصنيفها منظمة إرهابية، وملاحقة المتورطين في هذه الجريمة ومحاكمتهم باعتبارهم مجرمي حرب.

وأكد "الإرياني" أن مليشيا الحوثي الإرهابية لا تتردد في اقتحام المدارس في المناطق الخاضعة لسيطرتها مع كل هزيمة تتكبدها، أو مع نفاذ مخزونها من المقاتلين، لاستدراج الأطفال ومسخ عقولهم، وحشدهم لجبهات القتال، وذلك وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية .

‏وأشار إلى أن ما تقوم به مليشيا الحوثي من حشد للأطفال دون سن 18 عاما من مقاعد وفصول الدراسة، وتفخيخ عقولهم بالشعارات العدائية وكراهية الآخر،.

وحذر من قيام تلك المليشيات بتعبئتهم بالأفكار الارهابية المتطرفة المستوردة من إيران، هي أوسع عمليات لتجنيد الأطفال في تاريخ البشرية، وعمليات قتل ممنهج وإبادة جماعية لأطفال اليمن.