مقتل 50 حوثياً في غارات للتحالف شمال حجة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل 50 حوثيا في غارات للتحالف شمال حجة

الجمعة 18 فبراير 2022

الخليج 365

لقي أكثر من 50 عنصرا من ميليشيا الحوثي، أمس الخميس، مصرعهم بغارات جوية لتحالف دعم الشرعية استهدفت تجمعات لهم لحظة استعداداهم لهجوم على مواقع الجيش الوطني، في جبهة بني حسن بمديرية عبس شمال محافظة حجة.



وأفاد المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، أن مقاتلات التحالف دمرت عددا من الآليات والمركبات العسكرية بينها دبابة في ذات الجبهة، فيما كسرت قوات الجيش هجمات باتساق لميليشيا الحوثي مسفرة عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وفرار العناصر المتسللة.

كما دكت مدفعية الجيش الوطني عددا من مواقع الميليشيات في جبهات عبس، حيث دمرت مدافع وأطقما عسكرية، كما استهدفت تجمعات لعناصر الميليشيات موقعة قتلى وجرحى.

وبحسب المركز، فقد تمكنت الدفاعات الجوية التابعة للمنطقة الخامسة من إسقاط 10 طائرات مسيرة مفخخة للميليشيات في المعارك.

صد هجوم بحري

كما صدت قوات التشكيل البحري التابعة للمنطقة الخامسة هجوما بحريا للميليشيات الحوثية ودمرت زورقا بحريا، فيما لاذت خمسة أخرى بالفرار، وذلك بالتزامن مع هجوم آخر للميليشيات شمال مديرية عبس خلف قتلى وجرحى في صفوفهم.

وصعدت الميليشيات الحوثية من هجماتها الصاروخية على المدنيين، حيث أقدمت على قصف القرى الآهلة بالسكان بأكثر من ثلاثة صواريخ باليستية محدثة هلعا كبيرا وسط السكان.

ونشر المركز الإعلامي للمنطقة الخامسة، مقطع فيديو يظهر الخسائر فادحة للميليشيات الحوثية على يد الجيش الوطني ومقاتلات التحالف.