التحالف يعلن تدمير موقع يضم غرف عمليات للتحكم بالطائرات المُسيرة غرب صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن التحالف العربي فجر الجمعة، شن غارات جوية على مواقع في العاصمة صنعاء وتدمير غرف عمليات.



وقال التحالف في بيان مقتضب نشرته وكالة "واس" السعودية - "ان الغارات دمرت موقع يضم غرف عمليات للتحكم بالطائرات المسيرة غرب صنعاء".



وأفاد: "إن الضربات الجوية تأتي استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين".



وقال سكان محليون في صنعاء لـ"يمن شباب نت"، أن دوي انفجار عنيف هز العاصمة صنعاء نتيجة غارة جوية استهدفت مواقع متفرقة.



وأفادت مصادر "ان الغارات استهدفت الصباحة، والجراف وجبل عطان، كما استهدفت غارات أخرى منطقة المساجد في مديرية بني مطر غرب صنعاء".



وقال التحالف إن الحوثيين يستخدمون وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بصنعاء لدعم العمليات العدائية، كما أضاف: "دمرنا منظومة اتصالات تُستخدم لتشغيل محطات اتصالات أمامية للتحكم بالمسيّرات".



وكثف التحالف مؤخرا من شن غارات على العاصمة صنعاء، ويقول انه يستهدف مواقع للطائرات المسيرة التي تستهدف السعودية والامارات، والتي زادت وتيرها منذ منتصف يناير الماضي عندما استهدف الحوثيين مواقع حيوية في العاصمة الاماراتية أبوظبي.

المصدر: يمن شباب نت + واس