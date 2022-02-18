على متن سيارة قادمة من عمان.. - الداخلية اليمنية تعلن ضبط 800 ألف بطاقة هوية في منفذ صرفيت بالمهرة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الداخلية اليمنية، الخميس، أن الأجهزة الأمنية ضبطت 800 ألف بطاقة شخصية على متن سيارة لمواطن عماني، في منفذ صرفيت بمحافظة المهرة شرقي البلاد.



وأفاد موقع وزارة الداخلية، عن مصدر أمني قوله، إن" المضبوطات كانت على متن سيارة نوع فولفو ثلاجة سائقها ( ع.س.أ.ك)، وتتوزع في عدد من الكراتين بها ٨٠٠ ألف بطاقة شخصية تحمل شعار الجمهورية اليمنية بحجم البطائق الشخصية اليمنية".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية في منفذ صرفيت استكملت كافة الإجراءات القانونية والتحفظ على الكميات المضبوطة من الهويات والسيارة والقبض على المتهم لإحالة ملف القضية للقضاء".



وأشاد المصدر، "باليقظة والحس الأمني والمتابعة والتعميم لإدارة المنافذ والمطارات بالوزارة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمحافظات المهرة التي ساعدت في ضبط الكمية والمتهم لينال جزاءه الرادع"، دون تفاصيل إضافية.





وكان الجيش اليمني، أعلن في أغسطس من العام الماضي، القبض على أكثر 20 ألف جواز سفر في محافظة الجوف، موضحا أن الجوازات كانت مخبأة في ثلاجة على متن شاحنة قادمة من منفذ شحن مع سلطنة عمان، وكانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي الإيرانية في صنعاء.

