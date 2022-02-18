عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وفد أمريكي بالسعودية والإمارات.. تأكيد الدعم ضد هجمات الحوثي الإرهابية

الجمعة 18 فبراير 2022

الخليج 365

أكدت واشنطن، الجمعة، دعمها للسعودية والإمارات، في التصدي للهجمات الإرهابية التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية.



وقال البيت الأبيض، في بيان، إن وفدا أمريكيا زار السعودية والإمارات لضمان دعم دفاعات البلدين ضد الهجمات بالقذائف والطائرات دون طيار، التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية.

وأضاف البيت الأبيض، أن الوفد أجرى مناقشات مع السعودية بشأن نهج التعامل مع ضغوط محتملة بالسوق بسبب غزو روسي محتمل لأوكرانيا.

وكان البيت الأبيض أكد أن وفدا أمريكيا توجه إلى السعودية لبحث قضايا عدة من بينها اليمن وإمدادات الطاقة عالميًا.

وقالت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في تصريحات صحفية، إننا نتواصل مع حلفائنا منذ أسابيع لاتخاذ عدد من الإجراءات لضمان إمدادات الطاقة في حال اجتياح روسيا للأراضي الأوكرانية.

ويعبّر الغربيون منذ أسابيع عن قلقهم من خطر حصول غزو روسي وشيك بعدما حشدت موسكو أكثر من 100 ألف جندي عند الحدود الأوكرانية وأجرت تدريبات عسكرية عدة، في وضع متفجر تسبّب بأسوأ أزمة بين الغرب وموسكو منذ انتهاء الحرب الباردة.