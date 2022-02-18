التحالف يُدمر غرف للتحكم بالمسيرات الحوثية غرب صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يدمر غرف للتحكم بالمسيرات الحوثية غرب صنعاء

الجمعة 18 فبراير 2022

الخليج 365

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الجمعة، تنفيذ ضربات جوية استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين في صنعاء.



وقال التحالف بقيادة السعودية، في بيان، إن الضربات أسفرت عن تدمير موقع يضم غرف عمليات للتحكم بالطائرات المسيرة غرب صنعاء.

وكان أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الخميس، عن 15 استهدافا ضد مليشيات الحوثي في محافظتي مأرب وحجة خلال 24 ساعة.

وأضاف التحالف، في بيان، أن العمليات أسفرت عن تدمير 11 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف المليشيا.

وخلال الأسابيع الماضية، كثف التحالف، بقيادة السعودية، عملياته ضد مليشيات الحوثي الموالية لإيران، في مسعى لتطويق المليشيات التي تواجه خسائر كبيرة على الأرض من قبل ألوية العمالقة والجيش اليمني.