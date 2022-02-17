شكرا لبحثكم عن خبر كهرباء عدن تستعد للعودة بعد ضخ الوقود والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بعد توقف ضخ وقود المنحة مساء الأمس وعلى أثر ذلك خرجت عدد من محطات التوليد عن الخدمة ، قامت الحكومة صباحاً عبر وزارة المالية بدفع المبلغ المتبقي للحساب المشترك.

حالياً يجري تزويد ناقلات الوقود بمنشأة النفط في البريقة ومن المتوقع أن يتم وصول الوقود لمحطات التوليد خلال ساعتين من الأن على أن تستقر الكهرباء منتصف الليل.

نوار ابكر

السابعة والنصف مساءاً

الخميس

17 فبراير 2022