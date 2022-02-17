شكرا لبحثكم عن خبر مستشار الرئيس عيدروس: شعب الجنوب يريد دولته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مستشار رئيس المجلس الانتقالي الدكتور صدام عبدالله ان القيادات الجنوبية ماهي الا خادمة لشعب الجنوب و #شعب_الجنوب_يريد_دولته . وكتب د.صدام على صفحته بتويتر : ولا تنازل عن هذا المطلب مهما تغيرت او تعددت القيادات لان موقفها من موقف الشعب الذي قدم قوافل الشهداء لذا فانه من يفكر او يخطط بالعبث بامن واستقرار المنطقة سيتجاوز خيارات واحقية شعب الجنوب في استعادة دولته.

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