وزير الصحة يفتتح اللقاء التنسيقي لحملة شلل الأطفال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

دعا وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، إلى تظافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لمختلف القطاعات والوزارات ذات الصلة، لانجاح حملة التحصين ضد فيروس شلل الأطفال.



وقال بحيبح في افتتاح اللقاء التنسيقي للقطاعات والوزارات المختلفة الذي نظمه قطاع الرعاية الصحية الأولية، وبدعم من منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف ان إنفاذ حملة التحصين ضد فيروس شلل الأطفال يعد حدث صحي بالغ الأهمية، نظراً لعودة شلل الأطفال للظهور مجددا بعد أن سجلت اليمن تخلصها منه وأعلن خلوها في عام ٢٠٠٩.

ودعا السلطات المحلية بالمحافظات والمديريات ذات العلاقة بالعمل على دعم ومؤازرة فرق التحصين العاملة في الميدان لإنجاح فعاليات الحملة التي ستنطلق في ١٩من فبراير الجاري.

فيما استعرض وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الصحية الاولية الدكتور علي الوليدي اهم المؤشرات الصحية، لافتاً إلى أن الوزارة تخطط لتنفيذ جولات أخرى للتحصين تعقب هذه الجولة بالاضافة الى تعزيز التحصين الروتيني..

من جانبه حث الامين العام المساعد للشؤون السياسية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء عزيز ناشر جميع المشتغلين في وزارات التربية والأوقاف والإعلام والداخلية والدفاع والسلطات المحلية بالمحافظات إلى العمل على مؤازرة فرق التحصين باعتباره واجب وطني.