الشبكة اليمنية ترصد 3419 جريمة إرتكبتها ميليشيات الحوثي في إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

رصدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، إرتكاب ميليشيا الحوثي الإنقلابية أكثر من 3419 جريمة وإنتهاك بحق المدنيين في محافظة إب خلال الفترة 1يناير 2020م وحتى 31 ديسمبر 2021م.



وذكر تقرير للشبكة،وفقا وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الجرائم أسفرت عن مقتل 213 مدنياً بينهم أطفال ونساء وكبار في السن وإصابة 189 بينهم 9 أطفال و8 نساء و8 مسنين، فضلا عن الاعتداء بالضرب على 121 أخرين بينهم 26) طفلا و(21) امرأة و(18) مسنا.

وسجل التقرير (13) جريمة اغتيال، (9) جريمة إعدام وتصفية لقيادات سياسية ووجاهات اجتماعية، و(9) جرائم قتل تحت التعذيب لمختطفين .. مشيراً إلى أن الميلشيات إختطفت خلال نفس الفترة (482) مواطن بينهم أطفال ونساء .

ووثق التقرير (65) حالة تعذيب لمختطفين في سجون مليشيات الحوثي، و(532) حالة تضرر لحقت بالممتلكات العامة والخاصة جراء المداهمة الحوثية، بينها (492) منشأة سكنية تعرضت للاقتحام والتفتيش والعبث بالمحتويات وترويع ساكنيها بمن فيهم النساء والأطفال، بالإضافة تفجير (12) منزل .. لافتاً إلى قيام الميليشيات بنهب عدد (65) مزرعة وإتلاف (12) مزارع كليا، فضلا عن نهب عدد (38) مركبات ووسائل نقل .