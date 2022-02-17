شكرا لبحثكم عن خبر انطلاق حملة التوعية الخاصة بالتحصين ضد شلل الأطفال في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

إعلام الوزارة- عدن

انطلقت اليوم الخميس حملة التوعية الخاصة بالتحصين ضد شلل الأطفال ( الجولة الاولى ) في اليمن وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة لإرشاد الناس بتطعيم أطفالهم ضمن حملة تقوم بها وزارة الصحة العامة والسكان تستهدف (12) محافظة يمنية.

من جانبه؛ قال الدكتور ’’عارف الحوشبي‘‘ –مدير عام المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني - أن الحملة تهدف إلى نشر التوعية بين الناس من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة على مدى ثمان أيام متتالية تهدف في مجملها إلى حث الناس الى المبادرة بتطعيم أطفالهم دون سن العاشرة من العمر خلال أيام حملة التطعيم التي ستستمر ستة ايام (19-24) من شهر فبراير الجاري .

ويتخلل حملة التوعية نشر الإعلانات الإرشادية والفلاشات التلفزيونية والتنويهات الإذاعية والإعلانات الارشادية في المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي واللوحات الجدارية والملصقات و’’البرشورات في الشوارع بالإضافة إلى السيارات المتجولة والتي ترمي جميعها لإرشاد الناس لتطعيم أطفالهم.

هذا وتستهدف حملة التحصين ضل شلل الأطفال ٢مليون و٤٥٦ الفاً و ١١٤طفلاً وطفلة ما دون العاشرة من العمر في جولتين منفصلتين تعقبهما جولة ثالثة تستهدف الأطفال ما دون الخامسة من العمر في ١١٩ مديرية في ١٢ محافظة علمًا بأن الفرق الصحية ستزور مليون و ٥٦ الفاً و ٥١٨ منزل و ٤ الاف و ٢٠٨ روضة أطفال ومدرسة ابتدائية .

وستنفذ الحملة من خلال ٦ آلاف و ١٦٦ فريق صحي من منزل إلى منزل ومن مدرسة إلى أخرى منها ٣٣٨ فرقة ثابتة و ٥٨٣٠ فرقة متحركة تضم ١٢ الفاً و ٤٩٦ كادراً صحياً منهم ٨٣٦ كادر ثابت و ١١ الفاً و ٦٦٠ كادر متحرك يشرف عليهم ١٦٩٥ مشرف".

وتهدف الحملة إلى منع تفشي فيروس شلل الأطفال والسير بتحقيق أعلى نسبة تحصين بين صفوف الأطفال المستهدفين والوصول إلى نسبة تغطية ١٠٠ بالمائة والعمل على وقاية الاطفال من فيروس شلل الأطفال الذي عاد للظهور مجدداً في اليمن بعد أن كانت بلادنا قد تخلصت منه.