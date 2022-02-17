الارياني: حشد مليشيا الحوثي أسر باكملها للجبهات قتل ممنهج وجرائم إبادة جماعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني "أن ما تقوم به مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران من حشد لاسر باكملها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والدفع بهم لموت محقق في هجمات انتحارية بمختلف جبهات القتال، هي عمليات قتل ممنهج وجرائم ابادة جماعية لأبناء تلك المناطق، تضاف إلى سجلها الزاخر بالجرائم والانتهاكات بحق اليمنيين".



وأضاف معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان مليشيا الحوثي الارهابية تستغل حالة الفقر والجوع والجهل التي تغذيها عبر سياسات ممنهجة، منها نهب رواتب موظفي الدولة والمساعدات الانسانية والتضييق على القطاع الخاص، وافراغ العملية التعليمية، وتحويل المدارس لمعسكرات لحشد الاطفال، وارسالهم للموت دون أي اكتراث بمصيرهم، ومعاناة أسرهم".

وجدد الارياني مناشدة المشائخ والقبائل والاباء والامهات في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الارهابية الحفاظ على ابنائهم، من هذا المصير، وعدم ارسالهم للموت وقوداً لمعارك المليشيا العبثية، وتنفيذ أجندة النظام الايراني التدميرية واطماعه التوسعية في اليمن والمنطقة.

وطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي ومنظمات حقوق الانسان بادانة أعمال القتل والإبادة الجماعية التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق الاطفال والمدنيين، والعمل بشكل فوري على إدراجها في قوائم الارهاب الدولية، وملاحقة ومحاكمة قياداتها باعتبارهم مجرمي حرب.