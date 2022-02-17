تحرير مواقع جديدة في صعدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الجيش اليمني امس الأربعاء، تحرير مواقع عسكرية جديدة في محافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي شمالي البلاد.



وأفاد موقع وزارة الدفاع اليمنية (سبتمبر نت)، بأن "قوات الجيش شنت هجوماً خاطفاً على الحوثيين، تمكنت خلاله من تحرير مواقع شرقان والعزابي والهدابي في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة".

وأضاف "الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة العديد من عناصر المليشيا الحوثية، التي كانت تتمركز في تلك المواقع".

وبالتزامن، استهدفت مدفعية الجيش تعزيزات الحوثيين وقصفت التحركات القادمة من مناطق سيطرتهم إلى الجبهة ذاتها، حسب الموقع نفسه.