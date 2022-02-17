حجة.. معارك عنيفة في عبس ومليشيا الحوثي تتكبد خسائر فادحة

تدور منذ ساعة مبكرة من فجر اليوم، معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الإيرانية في جبهة عبس شمال غرب محافظة حجة.



وقالت مصادر عسكرية، إن معارك عنيفة اندلعت فجر اليوم ولاتزال مستمرة بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي، إثر هجوم كبيرة شنته المليشيا على مواقع قوات الجيش.



وأضافت المصادر أن المليشيا شنت هجوما ًواسعاً من عدة محاور باتجاه مديرية عبس في محاولة منها لاستعادة المناطق الواسعة التي سيطرت عليها قوات الجيش في السابق وفشلت المليشيا استعادتها خلال الأشهر الماضية.



وأوضحت أن المليشيا بدأت الهجوم من اتجاه الساحل غرباً متجهة صوب الخط الإسلفتي إلى الشرق، إلى أن هجماتها لاقت استبسالاً وتصدياً قوياً من قوات الجيش.



وأكدت المصادر أن قوات الجيش ألحقت بالمليشيا خسائر بشرية فادحة، كما قامت بتدمير زورقين حوثيين قبالة سواحل حبل.



وفي وقت سابق من مساء أمس استهدف طيران التحالف تجمعات حوثية شمال غرب عبس كانت تعد لهجوم من الساحل.



ويأتي الهجوم الحوثي على وقع الانتكاسة التي تكبدتها المليشيا في جبهة حرض خلال الأسابيع الماضية حيث تمكنت قوات الجيش الوطني من السيطرة على غالبية مديرية حرض وأمنت عشرات الكليوهات في الخط الرابط بين محافظتي حجة والحديدة.

