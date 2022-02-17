عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وفد أمريكي في السعودية.. مباحثات بشأن اليمن وإمدادات الطاقة

الخميس 17 فبراير 2022

الخليج 365

أكد البيت الأبيض، الأربعاء، أن وفدا أمريكيا توجه إلى السعودية لبحث قضايا عدة من بينها اليمن وإمدادات الطاقة عالميًا.



وقالت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في تصريحات صحفية، إننا نتواصل مع حلفائنا منذ أسابيع لاتخاذ عدد من الإجراءات لضمان إمدادات الطاقة في حال اجتياح روسيا للأراضي الأوكرانية.

وأضافت: "ملتزمون بدعم وحدة وسيادة أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا حال غزوها لأوكرانيا".

وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "ما زلنا نعتقد أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يحدث بأي وقت".

وأشارت إلى أن الباب ما زال مفتوحًا أمام الدبلوماسية مع روسيا.

ويعبّر الغربيون منذ أسابيع عن قلقهم من خطر حصول غزو روسي وشيك بعدما حشدت موسكو أكثر من 100 ألف جندي عند الحدود الأوكرانية وأجرت تدريبات عسكرية عدة، في وضع متفجر تسبّب بأسوأ أزمة بين الغرب وموسكو منذ انتهاء الحرب الباردة.

وبعد أسابيع من التصعيد أعلنت روسيا التي تنفي أي خطط للهجوم على أوكرانيا، الثلاثاء والأربعاء، سحب جزء من قواتها، إلا أن الغربيين يقولون إنه لم يروا ذلك على أرض الواقع.