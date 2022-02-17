يتوافق الحوثيين وإيران بشكل علني.. كيف تستخدم طهران الحوثي من أجل النفوذ في المحادثات النووية؟

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت مجلة أمريكية "عادةً ما تفضل إيران عدم التأكيد علنًا على أنها تقدم دعمًا ماليًا أو عسكريًا للحوثيين في اليمن، لكنها تلمح إلى ذلك أحيانًا عندما تكون المخاطر كبيرة".



ووفق تقرير لمجلة «Inside Arabia» - ترجمة "يمن شباب نت" – "في الأسابيع الأخيرة، يشير التشابك المعلن للمصالح الإيرانية في التوصل إلى اتفاق نووي، مع مصلحة الحوثيين في إنهاء الحرب في اليمن إلى أن أمن الشرق الأوسط يمكن أن يتعرض لخطر شديد إذا تعثرت المحادثات النووية الجارية بين القوى العالمية وطهران".



وبينما تقود إيران المفاوضات، فإنها تدعو أيضًا إلى إنهاء دائرة العنف في اليمن، والتي تلقي باللوم فيها على التحالف العسكري الذي تقوده السعودية والإمارات ضد الحوثيين.



وأشار التقرير "أن هناك مؤشرات على أن إيران باتت في مرحلة حرجة من احتمالية إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، لكن الوقت ينفد بسرعة على طهران بينما تلعب كل أوراقها في فيينا، مكان انعقاد الجولة الأخيرة والثامنة من المحادثات النووية مع القوى العالمية، لم تصل بعد إلى نتائج حاسمة".



"وما تبقى لإيران، من خلال تأكيد إرادتها في المحادثات، هو استخدام حلفاء مثل الحوثيين لتذكير العالم بالتكلفة الباهظة لعدم التوصل إلى اتفاق معها"، وفقا للتقرير.





وتقول طهران إنها لن تقبل أي اتفاقيات تتجاوز خطة العمل الشاملة المشتركة، وأن الاتفاق النهائي يتوقف على اتخاذ الولايات المتحدة القرارات المطلوبة للالتزام بخطة العمل الشاملة المشتركة، التي انسحب منها الرئيس السابق ترامب في 2018 أثناء إعادة فرض العقوبات على إيران.



تريد إيران أيضًا ضمان ألا تتوافق السعودية والإمارات في سياساتهما الأمنية والعسكرية تجاه اليمن، في حالة انهيار المحادثات النووية، جميع جيران إيران في الشرق الأوسط متخوفون من تنامي قوة الحوثيين وقدرة إيران على تطوير أسلحة نووية، نتيجة لذلك، تطالب طهران المملكة العربية السعودية والإمارات، اللتين يبدو أنهما تقتربان من التنازل عن دور ما للحوثيين، بالمساعدة بسرعة في إنهاء الحرب في اليمن.



ومن الواضح أن طهران والحوثيين يعملان جنبًا إلى جنب بينما أخذت القوى العالمية وإيران استراحة قصيرة في فيينا لقيادة المشاورات في الداخل.



يوم الجمعة في طهران أواخر يناير/ كانون الثاني، خاطب رئيس الشؤون الثقافية الطلابية الحوثي أحمد الشامي حشودًا كبيرة ملوحًا بأعلام الحوثيين بالتزامن مع ذلك، خرجت مظاهرات مؤيدة للحوثيين في جميع أنحاء إيران عندما ألقى أئمة صلاة الجمعة في البلاد خطبا تدعو الإيرانيين إلى دعم الحوثيين وإدانة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.



كما استؤنف القتال بين الإمارات والحوثيين للسيطرة على ميناء الحديدة على البحر الأحمر للمرة الأولى منذ 2018 بعد أن هاجمت الجماعة مستودع وقود تابع لشركة بترول أبو ظبي الوطنية في 15 يناير، واستولت على سفينة إماراتية في وقت مبكر من الشهر.



ليس من المستغرب أن ترغب الإمارات العربية المتحدة في إعادة تصنيف الحوثيين كإرهابيين بعد أن أزالت إدارة بايدن التصنيف في أوائل عام 2021، ورداً على ذلك ترسل الولايات المتحدة مدمرة موجهة لحماية الإمارات وتهدد الحوثيين بالعقوبات بينما تطالبهم بوقف الهجمات.





يتجاهل الحوثيون نداء الولايات المتحدة، مما يشير إلى أن الخلافات مع إيران أو الجماعة لديها القدرة على إشعال صراعات أخرى إذا تُرك الاثنان منعزلين في المنطقة أو معاقبين باستمرار من قبل واشنطن، هذا التحدي المصمم لكشف معضلات تعميق تدخل الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، يساهم أيضًا في احراج واشنطن بشأن حدود قوتها في ظل رغبتها الانسحاب والنأي بنفسها عن الصراع اليمني وإبرام اتفاق نووي مع طهران.



رداً على ذلك، تدخلت قطر التي تعتبر خطة العمل الشاملة المشتركة على أنها قوة استقرار في المنطقة وتؤمن بالتوصل إلى تسوية سياسية للصراع اليمني، للحث على حل التوترات الإقليمية.



التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس بايدن في 31 يناير، وقبل أيام التقى وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وبينما لم تؤكد إيران أنها ناقشت خطة العمل الشاملة المشتركة مع قطر، قالت إن الجانبين تبادلا وجهات النظر.



وتتضمن الخطة المكونة من أربع نقاط مقترحات لوقف إطلاق النار ومساعدات إنسانية ومحادثات يمنية يمنية وتشكيل حكومة شاملة.



كما ناقشت إيران وقطر اليمن في الواقع، تميزت زيارة أمير عبد اللهيان لقطر في منتصف كانون الثاني (يناير) بلقاء كبير مفاوضي الحوثيين محمد عبد السلام لتسليط الضوء على المواقف الإيرانية، وتتضمن خطة من أربع نقاط، قدمتها إيران ولا تزال مطروحة على الطاولة، مقترحات لوقف إطلاق النار، ومساعدات إنسانية فورية، ومحادثات يمنية -يمنية، وتشكيل حكومة شاملة في العاصمة صنعاء.



وهكذا يبدو أن تداخل التقدم في خطة العمل الشاملة المشتركة والمحادثات اليمنية محاولة متبادلة من قبل إيران والحوثيين لتحدي ليس فقط أي معارضة أمريكية محتملة لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة بالكامل، ولكن أيضًا التحالف السعودي الإماراتي إذا فشل في بناء اتفاق سلام في اليمن.



في النهاية، ستكشف الأسابيع المقبلة ما إذا كانت طهران والحوثيين سينجحون في حل التوترات مع جيرانهم والولايات المتحدة، من خلال رفع سقف الرهان.



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