شكرا لبحثكم عن خبر محطات الكهرباء بعدن تبدأ بالخروج عن العمل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نقلت عدن حرة عن مصادر مسؤولة، أن عدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية في العاصمة عدن جنوب اليمن ، توقفت قبل قليل عن العمل جراء نفاد وقود الديزل الخاص بتشغيلها.

وذكرت المصادر أن مولدات توليد الكهرباء المستأجرة من شركات باجرش و الأهرام بدأت بالتوقف قبل قليل بسبب نفاد الديزل، واستمرار امتناع البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن بضخ حصة اليوم من الوقود المخصصة لكهرباء عدن.

وأشارت أن هناك جهود تبذل حاليا، للتوصل الى حلول سريعة مع البرنامج السعودي لضخ حصة الوقود الخاصة بمحطات كهرباء عدن سريعا، تفاديا من توقف باقي محطات التوليد الأخرى، التي بتوقفها ستحل الكارثة وستنقطع الكهرباء عن عدن بصورة كلية.

وطفت أزمة الكهرباء في عدن مجددا الى السطح، بعد ما قرر البرنامج السعودي ايقاف ضخ وقود المنحة السعودية الخاصة بكهرباء اليمن الى محطات توليد الطاقة في عدن، حيث أشار مسؤول اعلام مؤسسة كهرباء عدن نوار أبكر قبل يومين في منشور بفيسبوك، أن قرار ايقاف ضخ وقود المنحة جاء بسبب طلب البرنامج السعودي من مؤسسة كهرباء عدن بضرورة توريد 10 مليار ريال يمني الى ما يعرف بالحساب المشترك.

والحساب المشترك تم فتحه قبل اكثر من ثلاثة أعوام في اعقاب منحة الوقود السعودية السابقة المقدمة لمحطات كهرباء اليمن في العام 2018 تقريبا، وهو حساب محدد بشروط والتزامات تم التوقيع عليها بين الطرفين اليمني والسعودي، الا أن كلا الطرفين لم يلتزم بما هو محدد بالعقود المبرمة وبالاهداف التي من أجلها تم فتح هذا الحساب البنكي المشترك، والذي يبلغ رصيده اليوم بنحو 17 مليار ريال يمني.

خصص هذا الحساب المشترك من اجل الاستفادة من رصيده في شراء قطع غيار و زيوت و فلاتر وغيرها من معدات الصيانة الدورية لمحطات الطاقة ومولداتها، في سبيل استمرارية وديمومة المحطات وعدم توقفها، على أن تقوم السلطات المحلية وفروع مؤسسة الكهرباء في عدن وباقي المحافظات المحررة المستفيدة من منحة الوقود السعودية، بتوريد ما يتبقى من ايراداتها الشهرية بعد خصم مرتبات موظفيها ونفقاتها التشغيلية، الى هذا الحساب بصورة شهرية، الا أن كلا الطرفين لم يلتزم بذلك، على مايبدو.

وسبق وأن حذرت عدن حرة، أن ما نشر امس الاول بشأن انفراجة في الازمة الحالية، لم تكن الا انفراجة يتيمة مؤقتة، استمرت ليوم ونصف فقط، ولم تدم طويلا، لاسيما وأن أساس المشكلة مازال قائما، والخلافات حاضرة.