مواطن يقتحم مسجداً في يافع ويطلق النار

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يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر:ان شاب عشريني اقتحم مسجد بقرية بمديرية لبعوس بيافع واطلق النار على الخطيب وسط حالة صدمة من المصلين. واضافت:الشاب اطلق النار على الخطيب البالغ من العمر ٤٥ عام بيده وبفخذه وكاد ان يستبب بمقتله. واختتمت:وفسر الشاب هذا الاقتحام واطلق النار على الخطيب هو الضوضاء التي يتسبب به المسجد له كونه قريب من منزله. وتمكنت قوات الامن من القبض عليه وايداعه السجن.

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