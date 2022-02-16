اجتماع في عدن يناقش تنفيذ مشروع تربوي في 7 محافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع عقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، وضم ممثلي وزارة التربية والتعليم ومنظمة سيف ذا تشيلدرن، مشروع للنهوض بقطاع التربية، بتكلفة 31 مليون دولار، بتمويل من البنك الدولي.



ويستهدف المشروع محافظات أبين وحضرموت ومأرب وصعدة والحديدة وتعز وإب، ويشمل مجالات طباعة الكتاب المدرسي وترميمات منشآت تعليمية وتدريبات وبناء قدرات كوادر قطاع التربية.

وأكد الدكتور باصهيب، على أهمية المشروع للارتقاء بقطاع التربية والتعليم ..مشدداً على ضرورة الالتزام بتنفيذ المشروع بالتنسيق مع الجهات المعنية ووفقاً للخطة المعدة سلفا.

وعلى صعيد آخر، ناقش نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، اليوم، في عدن، مع ممثل منظمة الطوارئ الإيطالية الدكتور أنور مغلس، تدخلات المنظمة في مجالات الصحة في اليمن، وإمكانية المساهمة بالنهوض بالخدمات الصحية في مستشفى 22 مايو في عدن.