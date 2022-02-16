وزير التخطيط يبحث مع الإسكوا المساهمة في بناء قدرات المؤسسية الحكومية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، اليوم، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الأمنية التنفيذية (الإسكوا) الدكتورة رولا دشتي، أوجه التعاون في مجال بناء قدرات المؤسسية الحكومية وتعزيز المناعة والصمود على طريق التعافي المؤسسي والاقتصادي.



وخلال اللقاء الذي يأتي على هامش مؤتمر الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسختها الرابعة في العاصمة المصرية القاهرة، أشار الوزير باذيب، إلى أهمية إعداد رؤية وطنية اقتصادية واجتماعية طويلة المدى لمرحلة السلام تأخذ في الاعتبار مسارات التعافي واستقرار الاقتصاد الكلي واستعادة قاطرة النمو الاقتصادي وخاصة القطاعات المحركة للنمو والتي تقلل من فجوة الأمن الغذائي كالزراعة والأسماك وسُبل المعيشة والتي يستفيد منها معظم السكان.

كما تطرق إلى أهمية دعم قدرات الموارد البشرية وإكسابها المهارات اللازمة انطلاقاً من أهمية الحفاظ على رأس المال البشري الذي هو الهدف النهائي للمجهودات التنموية ..مؤكداً على الاهتمام أكثر بالجوانب التنموية من خلال الربط بين العمل التنموي والإنساني وبناء السلام .. معتبراً أن الجانب التنموي هو مدخل مهم يفضي إلى السلام المجتمعي.

من جانبها أكدت الدكتورة رولا دشتي، دعم الإسكوا لليمن في تطوير المؤسسات الوطنية ورفع كفاءة الكادر البشري، واستعداد الإسكوا للمساهمة بتطوير رؤية لليمن بقيادة يمنية .. مشيرة إلى عدد من مجالات التعاون التي تدعمها الإسكوا وخاصة في مجال الإحصاء والتكنولوجيا والنقل.

حضر اللقاء وكيل وزارة التخطيط لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري، ووكيل الوزارة لقطاع التعاون الدولي عمر عبدالعزيز.