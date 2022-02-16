شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني يحرر مواقع جديدة في جبهة الصفراء بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

حررت قوات الجيش الوطني، اليوم، مواقع جديدة في جبهة الرزامات بمديرية الصفراء محافظة صعدة.



وقال مصدر عسكري وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير مواقع "شرقان وتباب العزابي والهديبي" في عملية هجوم خاطفة اسفرت عن مقتل وجرح العديد من الميليشيا الحوثية التي كانت تتمركز في تلك المواقع".

واضاف المصدر" ان مدفعية الجيش الوطني استهدفت بشكل دقيق تعزيزات المليشيات الحوثية وقصفت التحركات القادمة من مناطق الميليشيا".