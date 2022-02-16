إب..مقتل طفل برصاص آخر أثناء العبث بالسلاح

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم طفل مسلح على قتل طفل آخر، في إحدى بلدات محافظة إب (وسط اليمن) في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين.



وقالت مصادر محلية، إن طفلاً يدعى (محمد عبده مسعد البحش 14عاماً)، قُتل برصاص طفل مسلح يُدعى (محمد شمسان البحش 13 عاماً)، أثناء العبث بالسلاح.



وحسب المصادر فإن الحادثة وقعت بقرية "ذي أعلم" في عزلة كحلان، بمديرية الرضمة شمال شرق محافظة إب.



و تأتي هذه الحادثة، بعد أسابيع من حادثة مماثلة بذات المنطقة، كان ضحيتها طفل من ذات الأسرة التي التحق عدد كبير من أفرادها بمليشيا الحوثي الانقلابية.

