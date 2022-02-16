وزارة الداخلية تناقش سبل تعزيز أداء الأجهزة الأمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع عقد امس، برئاسة وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد بن سالم بن عبود الشريف عدد من القضايا الأمنية وسبل تعزيز أداء الاجهزة الأمنية بالمحافظات ومواكبتها لمتطلبات المرحلة.



وتطرق الاجتماع الذي حضره المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء فائز غلاب ووكلاء وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد مساعد قاسم الأمير، وقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبدالماجد العامري، إلى الجهود المبذولة في إطار تفعيل عمل الوزارة بمختلف قطاعاتها وتعزيز أدوارها في مختلف المحافظات المحررة بما يساهم في تحقيق تطلعات الوزارة للعام الجاري ٢٠٢٢م..

واستعرض الاجتماع التحديات الراهنة وسبل تجاوزها بما يمكن الوزارة من القيام بواجباتها على أفضل صورة.

وفي الإجتماع، شدد وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الشريف على ضرورة بذل أقصى الجهود لتنفيذ الواجبات التي تقع على عاتق الجميع خدمة للوطن والمواطن وأمنه واستقراره.