وزارة التربية تناقش الاستعدادات الجارية لاختبارات طلاب الشهادة الثانوية 

المنامة - ياسر ابراهيم - ناقشت قيادات وزارة التربية والتعليم، الثلاثاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، الاستعدادات الجارية لإنهاء العام الدراسي 2021/2022م، واختبارات شهادة العامة لطلاب الثالث الثانوي بأقسامه المختلفة.

وحسب وكالة سبأ، فأن الاجتماع ناقش كذلك "مستوى الإنجاز السنوي للوزارة خلال العام 2021م التحديات التي واجهتها وسبل معالجتها".

واستعرض الاجتماع تقارير عن احتياجات قطاعات وأجهزة الوزارة من المشاريع خلال العام الجاري.

وشدد وزير التربية والتعليم طارق العكبري على سرعة إنهاء التصورات، والخطط المرتبطة بالعام الجاري والاشكاليات التي تعترض سير العمل.