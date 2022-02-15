شكرا لبحثكم عن خبر محافظ حضرموت يعزي في وفاة الاماراتي حمدي المنهالي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بعث محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، برقية عزاء ومواساة، إلى قيادات دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الهلال الأحمر وقوات التحالف بالإمارات، عزّاهم فيها بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى مندوب الهلال الاحمر حمدان صالح سالمين المنهالي، الذي وافاه الأجل إثر مرض عضال ألمّ به.

وتطرق محافظ حضرموت إلى مناقب الفقيد وأدواره منذ مراحل التحضير لإعداد قوات النخبة الحضرمية، وما تلاها من عمليات تمثّلت بتحرير مدن الساحل من العناصر الإرهابية، وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار، من خلال عمله كمندوب لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وأثنى على ما قدمه الفقيد خلال فترة عمله من مشاريع إنسانية وإغاثية وإيوائية وصحية ومشاريع في قطاعات أخرى، معبرًا عن حزنه العميق بفقدان الهلال الأحمر الإماراتي أحد الكوادر التي سخّرت وقتها لخدمة الإنسان في حضرموت.

ورفع المحافظ البحسني خالص التعازي إلى قيادة دولة الإمارات الشقيقة وهيئة الهلال الأحمر وقوات التحالف وأفراد اسرته الكريمة، بهذا المصاب الجلل، مبتهلًا للمولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.