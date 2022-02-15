لليوم الثاني.. حريق هائل يلتهم مزرعة نخيل بوادي عسد في حضرموت

أفاد مصدر محلي بمحافظة حضرموت، الثلاثاء، بأن حريقا هائلا يلتهم مزرعة نخيل لليوم الثاني على التوالي، وسط مناشدات أطلقها الأهالي للسلطات للتدخل.



وقال المصدر لـ"يمن شباب نت"، إن "الحريق نشب ظهر أمس الاثنين في إحدى مزارع النخيل بوادي عسد في مديرية الريدة وقصيعر التابعة لساحل حضرموت".



وأضاف، أن "فرق الدفاع المدني في مديرية الشحر، تدخلت مساء أمس، بعد أن استنجد الأهالي، وتمكنت من اخماد الحريق، إلا أنه عاد بصورة أكبر مع الساعات الأولى من فجر اليوم".



وأوضح المصدر أن الحريق توسع إلى مناطق أخرى في الوادي وأصبح يشكل خطراً على منازل المواطنين في حال استمراره، مشيرا إلى احتراق وتضرر أكثر من 230 في المزرعة، بالإضافة إلى محاصيل زراعية أخرى.



ولفت إلى أن اشتداد حركة الرياح في اليومين الماضيين ساهمت بشكل كبير في اشتعال الحريق، فيما لم يتم الكشف عن السبب الرئيسي وراء نشوبها.



وناشد أهالي المنطقة السلطة المحلية بحضرموت التدخل الفاعل من أجل إنقاذ مزارعهم ومنازلهم بعد فشل المحاولات في إخماد الحريق وتفادي الكوارث البشرية والبيئية في حال استمرار توسعه.

