الجوف.. مواجهات بين ميليشيات الحوثي وقبليين في مدخل مدينة الحزم

المنامة - ياسر ابراهيم - اندلعت اشتباكات مسلحة، الثلاثاء، بين ميليشيات الحوثي الإيرانية، ومسلحين من أبناء القبائل في مركز محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "اشتباكات اندلعت، في ساعات مبكرة من اليوم، على خلفية قيام القبائل باحتجاز ناقلات الوقود المخصصة لمحطات الكهرباء في كبري همدان عند مدخل مدينة الحزم".



وأوضح أن "القبائل والمزارعين يتهمون ميليشيات الحوثي بالاستيلاء على شحنات الوقود المخصصة لمحطات الكهرباء وبيعها في السوق السوداء لتمويل تحركاتها وحرمان المواطنين من الاستفادة منها في الوقت الذي تغرق فيه مدينة الحزم بالظلام".



ولفت المصدر، إلى أن ميليشيات الحوثي أرسلت حملة من عناصرها بهدف أخذ ناقلات النفط المحتجزة، مما أدى إلى اندلاع الاشتباكات بين الطرفين، فيما لم يعرف ماذا كان سقط ضحايا أم لا.



وكانت مليشيات الحوثي، أقدمت قبل نحو أسبوعين على قتل سائق إحدى ناقلات الوقود الخاصة بمحطات الكهرباء، والاستيلاء على الشحنة ونقلها إلى معسكر اللبنات الذي تسيطر عليه شرق مدينة الحزم.



وتعاني مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي من أزمة خانقة في المشتقات النفطية منذ أيام، فيما تزدهر تجارة السوق السوداء التي تعتبر من أبرز مصادر تمويل المليشيا.

