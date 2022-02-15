شكرا لبحثكم عن خبر الشاذلي يستقبل وفد إنساني للاتحاد الأوروبي في مطار عدن الدولي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أستقبل وكيل أول محافظة عدن الأستاذ محمد نصر شاذلي صباح اليوم الثلاثاء وفد إنساني للاتحاد الأوروبي في مطار عدن الدولي.

وخلال الاستقبال رحب الشاذلي بالوفد الأممي ناقلاً تحيات محافظ محافظة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، معبراً عن أمله بأن تسهم هذه الزيارة في تخفيف معاناة المواطنين ورفع مستوى التنسيق لضمان وصول المساعدات الإنسانية بالشكل المطلوب.

وأكد الشاذلي أن الحكومة اليمنية برئاسة الدكتور معين عبدالملك والسلطة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن تبذل جهودها الحثيثة في سبيل تذليل الصعاب أمام بعثات الأمم المتحدة وتسهيل مهامهم.

وتتكون بعثة الوفد الأممي من نائب المدير العام لدائرة عمليات العون الإنساني للمفوضية الأوربية الدكتور ميخائيل كولر ومديرة مكتب دائرة عمليات العون الانساني لدى اليمن السيدة هيذر بلاك ويل، ومن السويد نائب المدير العام المسئول عن الشؤون الانسانية بوزارة الخارجية السويدية السيد كارل سكاو ومسؤولة الملف اليمني بالخارجية السيدة سبيدار هادي، ومن سويسرا مدير مكتب العون الانساني بوزارة الخارجية السويسرية السفير مانويل بيسلر ومنسقة برنامج اليمن بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون السيدة سيمونت ترولر ألدريسي.

ومن المتوقع أن يلتقي الوفد بعدد من المسئولين في الحكومة اليمنية والسلطة المحلية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الغير حكومية وذلك للاطلاع على الإحتياجات الإنسانية وضمان الوصول الإنساني.