شكرا لبحثكم عن خبر برعاية العمري الجمعية النسوية تقييم حفل تكريمي للموظفات في المطار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن | خاص

برعاية مدير عام مطار عدن الدولي، الاستاذ عبدالرقيب العمري، اقامت الجمعية النسوية لموظفات مطار عدن الدولي، اليوم، الحفل التكريمي لموظفات الجمعية، في قاعة الاجتماعات بالمطار بمديرية خور مكسر بالعاصمة عدن.

وخلال الحفل هنئ مدير عام مطار عدن الدولي قيادة و اعضاء الجمعية النسوية بهذا التكريم، مشيدا بالدور الريادي و الهام الذي تلعبه المرأة في المطار، شاكرا الجميع على جهودهنَّ الطيبة، مؤكدا بان الادارة العامة لمطار عدن الدولي سوف تعمل على بتذليل كافة الصعوبات امام عمل الجمعية وتقديم الدعم المادي و المعنوي لهم جميعا.

وتقدمت مدير عام الجمعية النسوية، بمطار عدن الدولي، نضال عبدالله عمر، بالشكر و التقدير الى مدير عام مطار عدن الدولي، الاستاذ عبدالرقيب العمري، على جهوده الطيبة ودعمه المستمر للجمعية، وهنئت في الوقت نفسه جميع الموظفات الذينَّ تم تكريمهنَّ اليوم، متمنية لهنَّ جميعا التوفيق والنجاح في مهام عملهنَّ، مشيرة بأن الجمعية وجدت لخدمة الموظفات في المطار.

ويشار بأن الجمعية النسوية في مطار عدن تقدم خدمات مختلفة للموظفات منها المتابعة على حقوق المرأة و مساعدتها و دعم المرضى والمتعاقدات وتعمل بالتعاون مع الإدارة العامة لمطار عدن الدولي وتسعى من اجل منح المرأة الموظفة حقوقها و مساندتها و الوقوف معها في شتى المجالات و المواقف المختلفة.