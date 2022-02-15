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اجتماع يناقش مستوى الإنجاز السنوي لخطط وزارة التربية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

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ناقشت قيادات وزارة التربية اليوم بعدن، مستوى الإنجاز السنوي للوزارة خلال العام 2021م التحديات التي واجهتها وسبل معالجتها.

 

واستعرض الاجتماع تقارير عن احتياجات قطاعات وأجهزة الوزارة من المشاريع خلال العام الجاري، والاستعدادات الجارية لإنهاء العام الدراسي 2021م/2022م واختبارات شهادة العامة لطلاب ثالث ثانوي.

 

وشدد وزير التربية والتعليم طارق العكبري على سرعة إنهاء التصورات والخطط المرتبطة بالعام الجاري والاشكاليات التي تعترض سير العمل.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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