اجتماع يناقش مستوى الإنجاز السنوي لخطط وزارة التربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

ناقشت قيادات وزارة التربية اليوم بعدن، مستوى الإنجاز السنوي للوزارة خلال العام 2021م التحديات التي واجهتها وسبل معالجتها.



واستعرض الاجتماع تقارير عن احتياجات قطاعات وأجهزة الوزارة من المشاريع خلال العام الجاري، والاستعدادات الجارية لإنهاء العام الدراسي 2021م/2022م واختبارات شهادة العامة لطلاب ثالث ثانوي.

وشدد وزير التربية والتعليم طارق العكبري على سرعة إنهاء التصورات والخطط المرتبطة بالعام الجاري والاشكاليات التي تعترض سير العمل.