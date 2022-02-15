السعدي يبحث مع المبعوث الأممي جهود انهاء الحرب في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

بحث مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي مع المبعوث الأممي الى اليمن هانس غروندبرغ المستجدات السياسية والاوضاع الانسانية والاقتصادية، وجهود الحكومة لانهاء الصراع وتحقيق السلام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها واستعراض الخطوات التي يبذلها المبعوث الخاص لانهاء الأزمة اليمنية واستئناف العملية السياسية والدفع قدما بمسار السلام .



وجدد السعدي التأكيد على دعم الحكومة اليمنية وحرصها على تحقيق السلام وانهاء المعاناة الانسانية ومواصلة انخراطها الإيجابي مع كل الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لانهاء الصراع وتسهيل مهام المبعوث الخاص.

كما حذر السعدي من تلاعب ميليشيات الحوثي واستغلالها لتلك الجهود في اطالة الحرب ومضاعفة الازمة الإنسانية وابتزاز المجتمع الدولي لتحقيق مكاسب سياسية.

من جانبه لفت السيد غروندبرغ إلى تقديره للدعم المتواصل الذي تبديه الحكومة اليمنية لانجاح جهوده ، مؤكدًا على أهمية العمل معًا لتجاوز الصعوبات ومواصلة السعي لتحقيق السلام لإنهاء المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني.