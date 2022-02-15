لجنة المناقصات تناقش التحديات التي تواجه المشاريع بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

ناقشت لجنة المناقصات الفرعية بوادي حضرموت برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري اليوم، التحديات التي تواجه المشاريع الخدمية.



واستعرضت اللجنة توجهات إقرار مصفوفة المشاريع للعام الحالي 2022م٫ مع إعطاء المديريات نصيبها من المشاريع ذات الأولوية التي حددتها السلطات المحلية بالشراكة والتنسيق مع المكاتب التنفيذية.

ووجه الوكيل الكثيري مكتب الصحة بإعداد دراسة فنية خاصة بمشروع توفير جهاز الإشعاع النووي لمركز مكافحة السرطان بوادي حضرموت.