شكرا لبحثكم عن خبر إمتداداً لجملة من المشاريع .. تدشين أعمال إزالة الحفريات بمديرية صيرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دشن فجر اليوم عملية إزالة الحفريات من شوارع وطرق مديرية صيرة بتمويل صندوق صيانة الطرق والجسور، بالمركز الرئيسي، في العاصمة المؤقتة عدن وتنفيذ المؤسسة العامة للطرق والجسور.

وبدأت الحملة قطع بالمنشار للحفريات في الشارع المحاذي لشارع محمد علي لقمان خلف ملعب الحبيشي، إضافة إلى جولة عدن مول .

وقد أكد المهندس منذر المساوى، من المؤسسة العامة للطرق والجسور، استمرار تنفيذ أعمال الترميمات بمديرية صيرة، وقال: "حاليا نقوم بترميم جميع الحفر ولمناطق المتهالكة من الإسفلت؛ بهدف تجنبا للحوادث، ذلك بإشراف مباشر من وزير الأشغال العامة والطرق وتوجيهات رئيس صندوق صيانة الطرق المهندس معين الماس.

وأضاف أن العمل جارٍ حاليا أمام مستشفى عدن العام، وبجانب الشارع المحاذي لملعب الحبيشي، كما سيتم استهداف منطقة البلدية وشارع أروى الرئيسي ومنطقة حافة القاضي بكريتر، وعدة مناطق أخرى، عبر البدء بأعمال القص ثم بعدها مباشرة أعمال القلع وجميع إجراءات الإسفلت.

وبذات الصلة خلال ال24 ساعة سوف تبدأ إزالة الحفريات من عدة شوارع في مديرية خورمكسر.

ويأتي هذا بالتزامن حيث يستمر العمل في الشوارع الرابطة بين مديريتي الشيخ عثمان والمنصورة، عبر أعمال قلع ما تبقى الحفر في الشارع الممتد من جولة السفينة إلى جولة القاهرة، كما بدأت أعمال القلع في شارع عبدالقوى بجانب جولة الغسل والنسيج تماشيا مع بدء أعمال القص في كريتر.

يشار إلى أن العمل يتم بإيقاع تصاعدي، وستنجز هذه المشاريع بحسب البرنامح الزمني المعد مسبقا.

صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.