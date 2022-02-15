محافظ تعز يناقش مع محافظ البنك المركزي تأهيل فرعي البنك في مركز المحافظة ومديرية المخا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، امس، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المعبقي، الاوضاع المالية والنقدية في المحافظة.



واشار المحافظ شمسان، الى أن المؤسسات النقدية والايرادية في المحافظة تتولى عملية إيداع الايرادات في فرع البنك المركزي بالمحافظة ايماناً والتزاماً منها بدور البنك المركزي في ضبط استقرار العملة والحد من ارتفاع سعر الصرف مما يساعد في التخفيف من معاناة المواطنين المعيشية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي..مؤكداً تعاون السلطة المحلية في محافظة تعز لتنفيذ سياسات و خطط الحكومة في الإصلاحات النقدية والمالية.

واستعرض المحافظ شمسان، معدلات الزيادة النقدية للمؤسسات الايرادية للمحافظة خلال الفترة من 2019م وحتى 2021م وارتفاع مستوى التحصيل بمعدلات كبيرة..مؤكداً أهمية اعادة تفعيل السياسة المالية المتبعة في التعاملات الحكومية وضرورة إعادة تأهيل مقر فرع البنك المركزي في مركز المحافظة وفرع مديرية المخا كونه سيمكن السلطة المحلية من تقديم مستوى متميز من الخدمة للمواطنين.

من جانبه أشاد محافظ البنك المركزي، بالدور الإيجابي لمحافظة تعز وتعاون السلطة المحلية في تفعيل وتنفيذ الاجراءات النقدية والمالية المتخذة من البنك المركزي..مثمناً تفاعل السلطة المحلية في ضبط المتلاعبين والمخالفين للقانون الذين يتسببون باختلال السوق النقدي وارتفاع أسعار الصرف..مؤكداً ان البنك سيعمل على إعادة تأهيل فرع البنك المركزي في مركز المحافظة ومديرية المخا.