شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توقيع مذكرة تفاهم بين بلادنا ومصر في مجالات البترول والغاز والتعدين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وقعت مساء امس الاثنين في العاصمة المصرية القاهرة مذكرة تفاهم للتعاون بين اليمن ومصر في مجالات البترول والغاز الطبيعي والتعدين وقعها وزيرا النفط والمعادن في البلدين عبدالسلام باعبود والمهندس طارق الملا.



جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول من مؤتمر ومعرض مصر الدولي الخامس للبترول وتهدف المذكرة التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك للقاهرة في أكتوبر الماضي، إلى تبادل الخبرات العلمية والفنية والتكنولوجية في مجال البترول والغاز الطبيعي، وبحث مشاركة شركات قطاع البترول المصري المتخصصة في أعمال تصميم وإنشاء المشروعات البترولية في اليمن وتطوير الإطار المؤسسي والهياكل التنظيمية لشركات قطاع البترول والغاز والتعدين اليمنية.