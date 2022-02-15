وزير المياه يترأس اجتماعاً لمناقشة أوضاع مؤسسة المياه بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع برئاسة وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، امس، بالعاصمة المؤقتة عدن، أوضاع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة حضرموت.



واستعرض الاجتماع، تقرير من مدير المؤسسة المهندس وهيب غانم، حول اداء المؤسسة ونشاطها والمشاريع المنجزة خلال العام الماضي 2021م، والتحديات التي تواجههم.

وأشاد الوزير الشرجبي، بجهود المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة حضرموت لتقديم الخدمات للمواطنين رغم الصعوبات التي تواجهها..مؤكداً حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل للمؤسسة من أجل تحسين البنية التحتية لمنظومة المياه والصرف الصحي.

ووجه وزير المياه والبيئة، مديرة وحدة تنفيذ المشاريع بالمدن الحضرية برفع مستوى التنسيق وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان تنفيذ المشاريع التنموية للمؤسسة بما يخدم مصالح المواطنين ومواجهة التوسعات الحديثة في مدينة المكلا ومناطق الساحل.