المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: ملتزمون بدعم الإمارات في تعزيز دفاعاتها لمواجهة هجمات الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، مساء الإثنين، إن بلاده ملتزمة بدعم دولة الإمارات في تعزيز دفاعاتها لمواجهة هجمات الحوثي.



وفي وقت سابق الشهر الجاري، قال نيد برايس في إفادته اليومية للصحفيين، إن هجمات مليشيات الحوثي تعيق الحل الدبلوماسي في اليمن.

وكان سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، جدد الدعوة للحكومة الأمريكية لإعادة تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية.

وقال العتيبة، في تصريحات صحفية، إن "الشراكة الأمنية الإماراتية الأمريكية جعلت كلا البلدين أكثر أمانًا".

ولفت إلى أن "التعاون الوثيق مع واشنطن في مجال الدفاع الجوي أمر بالغ الأهمية لحماية الأفراد الأمريكيين والإماراتيين من هجمات مليشيات الحوثي الأخيرة".