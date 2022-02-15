شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو .. طائرات روسيا ترعب العالم وتغطي سماء أوكرانيا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دأت القوات المسلحة الروسية في جاهزيتها القتالية في مختلف القوات البرية والبحرية والجوية ، مستعرضا بأسراب من الطائرات العمودية الحربية التي غطت سماء الحدود الأوكرانية الروسية.

طائرات المروحية الروسية في سماء روسيا ، في روسيا ، روسيا ، في روسيا ، روسيا ، روسيا ، أوكرانيا.

في وقت سابق ، في وقت سابق ، الأربعاء ، في الأسبوع الذي كان يظهر في مكتب للبيع في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال "سوليفان" يجب أن يستعد العالم لاجتياح روسيا لأوكرانيا ، لافتا أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يحدث قبل أو بعد الألعاب الأولمبية.

: "لا يمكن تحديد اليوم الذي ستغزو فيه روسيا أوكرانيا".

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