شاهد بالفيديو .. طائرات روسيا ترعب العالم وتغطي سماء أوكرانيا

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يزيد بن سلمان - شبوة - دأت القوات المسلحة الروسية في جاهزيتها القتالية في مختلف القوات البرية والبحرية والجوية ، مستعرضا بأسراب من الطائرات العمودية الحربية التي غطت سماء الحدود الأوكرانية الروسية.
طائرات المروحية الروسية في سماء روسيا ، في روسيا ، روسيا ، في روسيا ، روسيا ، روسيا ، أوكرانيا.
في وقت سابق ، في وقت سابق ، الأربعاء ، في الأسبوع الذي كان يظهر في مكتب للبيع في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال "سوليفان" يجب أن يستعد العالم لاجتياح روسيا لأوكرانيا ، لافتا أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يحدث قبل أو بعد الألعاب الأولمبية.
: "لا يمكن تحديد اليوم الذي ستغزو فيه روسيا أوكرانيا".
تشير إلى حالة سفر بريطانية ، حالة بريطانية ، حالة بريطانية ، حالة سفر بريطانية ، حالة بريطانية.
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