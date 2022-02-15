شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن تسوية تعيد كهرباء عدن للاستقرار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

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الثلاثاء-15 فبراير - 06:56 ص-مدينة عدن

تسوية تنهي أزمة الكهرباء في عدن

الثلاثاء - 15 فبراير 2022 - الساعة 03:38 ص بتوقيت العاصمة عدن

"عدن سيتي"_ خاص:

ذكرت مصادر محلية أن خدمة الكهرباء في العاصمة عدن يمكن أن تستقر بوضعها الاعتيادي في الساعات القليلة القادمة، بعد أن توصلت أطراف "الأزمة" إلى تسوية.

وكشفت المصادر أنه " تم تجهيز المساكب واستدعاء ناقلات الوقود إلى منشأة النفط بالبريقة لتموين محطات توليد الكهرباء وإعادة تشغيلها وإدخالها للخدمة".

وتوقعت المصادر ذاتها أن تستغرق العملية إلى فجر يومنا هذا ، على أن تستقر الكهرباء في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

وأدى خلاف حول مبالغ مالية ينبغي توريدها من مؤسسة الكهرباء إلى حساب مالي مشترك ، إلى امتناع إدارة المنحة السعودية عن تزويد المحطات بالوقود ما نتج عنه انخفاض التوليد وتراجع كبير في ساعات التشغيل خلال ال24 ساعة الماضية .

وشهدت ساعات المساء ليوم الاثنين وحتى صباح هذا الثلاثاء ساعات انطفاء وصلت إلى 10 مقابل ساعتين تشغيل، في ظل توقعات كانت تشير إلى توقف كلي للمحطات خلال ساعات.