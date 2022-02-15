شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن تسوية تعيد كهرباء عدن للاستقرار والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
اخبار عدن
محافظات
تقارير وتحقيقات
عربية وعالمية
منوعات
مقالات
محافظات اليمن مليشيا الحوثي تتلقى ضربة موجعة شمال الضالع ..
الثلاثاء-15 فبراير - 06:56 ص-مدينة عدن
تسوية تنهي أزمة الكهرباء في عدن
الثلاثاء - 15 فبراير 2022 - الساعة 03:38 ص بتوقيت العاصمة عدن
"عدن سيتي"_ خاص:
ذكرت مصادر محلية أن خدمة الكهرباء في العاصمة عدن يمكن أن تستقر بوضعها الاعتيادي في الساعات القليلة القادمة، بعد أن توصلت أطراف "الأزمة" إلى تسوية.
وكشفت المصادر أنه " تم تجهيز المساكب واستدعاء ناقلات الوقود إلى منشأة النفط بالبريقة لتموين محطات توليد الكهرباء وإعادة تشغيلها وإدخالها للخدمة".
وتوقعت المصادر ذاتها أن تستغرق العملية إلى فجر يومنا هذا ، على أن تستقر الكهرباء في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.
وأدى خلاف حول مبالغ مالية ينبغي توريدها من مؤسسة الكهرباء إلى حساب مالي مشترك ، إلى امتناع إدارة المنحة السعودية عن تزويد المحطات بالوقود ما نتج عنه انخفاض التوليد وتراجع كبير في ساعات التشغيل خلال ال24 ساعة الماضية .
وشهدت ساعات المساء ليوم الاثنين وحتى صباح هذا الثلاثاء ساعات انطفاء وصلت إلى 10 مقابل ساعتين تشغيل، في ظل توقعات كانت تشير إلى توقف كلي للمحطات خلال ساعات.
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن تسوية تعيد كهرباء عدن للاستقرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.