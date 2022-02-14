شكرا لبحثكم عن خبر الUNOPS تنظم ورشة تدريبية لسيدات الأعمال في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نظم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع(UNOPS) صباح اليوم ورشة تدريبية لسيدات الأعمال في عدن. وذالك حول نظام المشتريات الالكتروني و الأمن و السلامة. وجاءت الورشة التدريبية لسيدات الأعمال الخاصة بعمليات المناقصات. وخلال الورشة شارك عبر الزوم الدكتور خلدون سالم صالح مستشار البرامج وفياض احمدرسول مدير مكتب اليمن. وشكر الدكتور خلدون وزارة التخطيط والتعاون الدولي ممثلة بالوزير واعد باذيب على التعاون الكبير لإنجاح الورشة والعمل النسوي. وتمنى خلدون وفياض للمشاركات كل التوفيق والنجاح خلال هذه الورشة والاستفادة من مخرجاتها. وجرى بالورشة التدريبية الذي سوف تستمر لمدة ثلاثة أسام شرح حول أساسيات العمل الالكتروني. وأبدى المشاركات بالورشة استحسانهن بهذه الفكرة التي قامت بها ال(UNOPS). وثمن المشاركات بإقامة مثل هذه الورش التي تكسب الخبرة في نظام المشتريات الالكتروني.

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