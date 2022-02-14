كان يستعد للسفر إلى السعودية.. انتحار شاب عشريني بمدينة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - انتحر شاب في ربيعه العشرين من العمر، مساء أمس الأحد، في محافظة إب، وسط اليمن، في الوقت الذي كان يستعد لاستكمال إجراءات السفر إلى السعودية بغرض العمل.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن الشاب حسين أحمد كامل، 20 عامًا، من أبناء مديرية العدين، انتحر مساء أمس في مدينة إب، بعد عودته من صنعاء لاستكمال أوراق سفره إلى السعودية.

وأوضحت المصادر، أن الشاب، عاد إلى مدينة إب، وانتحر هناك في ظروف غامضة، دون الكشف عن ملابسات انتحاره، من قبل سلطات الأمر الواقع حتى كتابة هذا الخبر.

وحسب المصادر، فأن الشاب، كان يتمتع بأخلاق عالية، ولا يعاني من أي أمراض، ومسألة انتحاره، أثارت أكثر من علامة استفهام، خصوصًا وأنه لم يكن يعاني من أي علامات مرضية.

وأكدت المصادر، أن الشاب، هو وحيد والديه، ويسكنان في إحدى القرى الريفية بمديرية العدين، غرب محافظة إب، ومثّل خبر انتحاره صدمة وفاجعة لم يفيقا من هولها حتى اللحظة.

يأتي هذا بعد نحو اسبوع من إقدام طالب بجامعة صنعاء، من أبناء محافظة تعز، على الانتحار، حيث وجد معلقا على إحدى الأشجار بكلية الهندسة، بعد إقدامه على الانتحار بظروف غامضة.

وأدت الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي، وانقلابها على الدولة إلى تزايد نسبة الانتحار في أوساط الشباب، نتيجة انعدام فرص العمل، وتدهور الحالة المعيشية لغالبية السكان في اليمن، وتحديدا في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

