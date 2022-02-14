شكرا لبحثكم عن خبر بدء أعمال المسح لمشروع طريق (سوزوكي - الرحاب) في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بدأت الفرق الفنية والمتخصصة في مجال المسح الميداني، بأعمال مسح الطريق الرابط بين جولتي سوزوكي والرحاب.

وكان صندوق صيانة الطرق والجسور، المركز الرئيسي بالعاصمة عدن قد قام بتسليم مواقع مشاريع صيانة وإعادة تأهيل طريق (سوزوكي - الرحاب)، المقدر طوله بـ 5 كيلو و240 متراً، والممتد من جولة سوزوكي بمديرية المنصورة إلى جولة الرحاب بمديرية خورمكسر.

ويمثل المشروع أهميةً حيوية كونه أحد خطين رابطين للمديريتين ببعضهما، ويحظى المشروع باهتمام كبير من المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي_عدن، وبمتابعة محافظ محافظة عدن، أحمد حامد لملس.

ويأتي هذا المشروع ضمن خطة صندوق صيانة الطرق لعام 2022، التي تتضمن مشاريع متعددة لصيانة وإعادة تأهيل شوارع عديدة في العاصمة عدن.

كما تتضمن خطة صندوق صيانة الطرق والجسور، أعمال ترميم السطح الإسفلتي للمناطق المتضررة في شوارع العاصمة عدن، وذلك عبر فريق مسحي يقوم بأعمال الرفع المساحي لجولة الكراع وجولة العاقل (ميركيور)؛ للبدء بتفيذ الصيانة وأعادة التاهيل للجولتين.

صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.