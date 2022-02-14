شكرا لبحثكم عن خبر بتمويل من صندوق صيانة الطرق والجسور بعدن.. تسليم مشاريع طرقات في الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سلم صندوق صيانة الطرق والجسور، بالمركز الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم مشروعين في محافظة الضالع، إلى المؤسسة العامة للطرق والجسور، ومكتب الأشغال بالمحافظة.

والمشروعان هما، مشروع طريق (شكع - حرير) بطول 2 كيلو و270 مترًا، ومشروع إعادة تأهيل الشارع الرئيسي لمدينة قعطبة، بطول 2 كيلو و480 مترًا.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروعين الذين يموّلهما صندوق الطرق والجسور بالعاصمة عدن، نحو 943 مليونًا و995 ألفًا و370 ريالًا يمنيًا.

وقام بتسليم المشروع إلى المؤسسة العامة للطرق والجسور فرع الضالع كلا من المهندس عبدالله عبدالسلام، والمهندس عبدالله فضل، والمهندس نجوان أحمد سعيد من صندوق صيانة الطرق والجسور.

بينما استلم المشروع مدير المؤسسة فرع الضالع المهندس علي الطب، وممثل عن مكتب الأشغال العامة بالمحافظة، ومن المقرر أن يتم بد العمل في المشروعين خلال الايام القليلة القادمة.

صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.