شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شمر يستعرض مع مسؤول بلغاري جرائم المليشيات الحوثية ضد المدنيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

بحث القائم باعمال السفارة اليمنية في صوفيا احمد شمر، اليوم، مع مديرإدارة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بوزارة الخارجية البلغارية انجيل انجيلوف، مستجدات الأوضاع في بلادنا وسبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.



واستعرض شمر خلال اللقاء، جرائم مليشيات الحوثي الارهابية ورفضها لمبادرات السلام وتصعيدها المستمر واستهداف المدنيين والاعيان المدنية في بلادنا وكذا المملكة العربية السعودية و دولة الامارات العربية المتحدة وتهديدها لحرية الملاحة الدولية إضافة الى رفضها المستمر السماح للفريق الاممي بإصلاح خزان صافر.

وتطرق القائم باعمال السفارة اليمنية، الى قرار مجلس الجامعة العربية الاخير بشان الهجمات الحوثية والتأكيد على اهمية ايقاف تهريب السلاح للمليشيات من قبل النظام الايراني ومليشياته بالمنطقة.