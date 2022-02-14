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إصابة 3 أطفال وامرأة بقصف لمليشيات الحوثي غرب تعز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 فبراير 2022

أصيب 3 أطفال وإمرإة مساء امس الأحد بقذائف مليشيات الحوثي الإرهابية استهدفت مخيم للنازحين في مديرية مقبنة غرب مدينة تعز.

 

وأوضح مصدر محلي وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مليشيات الحوثي المدعومة من إيران استهدفت مخيم للنازحين في منطقة العبدلة بمديرية مقبنة وأسفر القصف عن إصابة 3 أطفال بإصابات خطيرة و هم بادي علي محمد سعيد 14 عاما وأحمد علي محمد سعيد 8 أعوام و علي محمد علي قائد 15 عاما ووالدة اثنين منهما و تدعى غفوره الفتيني 35 عاما وتم إسعافهم لتلقي العلاج.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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