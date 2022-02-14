شكرا لبحثكم عن خبر وزير عفاشي يكشف عن كياني سياسي يمني جديد لانهاء الحرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف وزير الخارجية اليمني الأسبق، أبوبكر القربي، عن تحركات لإقامة كيان جديد يساهم في حل الأزمات والحروب في المنطقة، بما فيها حرب اليمن.

وأوضح القربي أن مجموعة ’’ السالم العربية ككيان مستقل يضم مفكرين وسياسيين من جميع الأقطار العربية همهم الإسهام في حل ازمات الأمة ومساندة جهود المصالحة وإنهاء الصرعات.

واضاف: الأمل ان تلقى هذه الشخصيات المرموقة مباركة ودعما رسميا وشعبيا يمكنها من مساندة جهود إنهاء الصراعات وبناء السلام