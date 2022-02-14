تدمير 850 من ألغام ومتفجرات مليشيا الحوثي في حريب وعين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

دمرت الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام بالشراكة مع المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام)، الأحد، كمية جديدة من الألغام والمتفجرات التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في مديريتي حريب جنوب مأرب وعين غرب شبوة.



واوضح مدير البرنامج العميد ركن أمين العقيلي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) انه تم إتلاف 850 لغم تنوعت بين ألغام مضادة للآليات ومضادة للأفراد وعبوات ناسفة في رملة مجبجب بمديرية عين تم نزعها وجمعها من قبل الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني والمشروع السعودي مسام من مناطق متفرقة لوثتها مليشيا الحوثي الانقلابية بمديريتي حريب.

ولفت الى أن هناك العديد من المناطق الواسعة لا تزال ملوثة بالألغام من قرى وطرقات ومصالح عامة مؤكداً استمرار الفرق الهندسية في العمل بوتيرة عالية، مشيراً إلى عمليات تدمير لكميات من الألغام سيتم تنفيذها خلال الأيام القادمة.

ودعا العميد العقيلي المواطنين في المناطق الملوثة بالألغام إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأجسام المشبوهة والإبلاغ الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني والمشروع السعودي مسام ليتم التعامل ونزعها.