شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. عدن تستفيق على جرعة سعرية جديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلنت شركة النفط اليمنية رفعا جديدا لاسعار الوقود. واصدرت الشركة تسعيرة جديدة لسعر لتر البترول قضت بموجبه ان يكون سعر اللتر ٩٤٨ ريالا يمنيا. وبات سعر الدبة ٢٠ لتر ١٩ الف ريال يمني. وشهدت أسعار الوقود ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر الماضية وبشكل كبير.

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