التحالف العربي يدمر منظومة اتصالات حوثية تتحكم بالطائرات المسيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال التحالف العربي، الإثنين، إن مليشيات الحوثي تستخدم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في صنعاء لدعم العمليات العدائية.



وأضاف التحالف، في بيان: "دمرنا منظومة اتصالات تُستخدم لتشغيل محطات اتصالات أمامية للتحكم بالطائرات المسيرة".

وأكد على أن الهجمات العابرة للحدود تتطلب عمليات استجابة أكثر تأثيرا وفي إطار القانون الدولي الإنساني.

ومساء الأحد، أكد التحالف العربي أن الحوثيين يستخدمون مقرات ووزارات الدولة اليمنية عسكريا لإطلاق عمليات عدائية.

وقال التحالف، في بيان، إنه "استجابة للتهديد سندمر موقعا مرتبطا باستهداف المدنيين ومطار أبها الدولي الأخير".

وطلب البيان من المدنيين الموجودين بالمقرات ووزارات الدولة اليمنية بصنعاء إخلاءها فوراً.

وأضاف: "أجرينا اتصالا بإحدى الوزارات عبر الخط الأرضي وطلبنا إخلاء المدنيين لموقع في صنعاء".

وكان 12 شخصا أصيبوا بجروح في جنوب السعودية إثر اعتراض الدفاعات الجوية طائرة مسيرة أطلقها المتمردون اليمنيون باتجاه مطار أبها الخميس.

وخلال الأسابيع الماضية، كثف التحالف، بقيادة السعودية، عملياته ضد مليشيات الحوثي الموالية لإيران، في مسعى لتطويق المليشيات التي تواجه خسائر كبيرة على الأرض من قبل ألوية العمالقة.